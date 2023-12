San Vito al Tagliamento. Scatta l'allarme antincendio della casa di riposo: fiamme partite dal Presepe della cappella

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Brutta fine per il presepe della cappella di una casa di riposo di San Vito: il manufatto ha dato il via a un principio di incendio che ha fatto scattare l'allarme.

Sul posto, alle 4.45 della mattina di sabato 30 dicembre, sono intervenuti i vigili del fuoco.

I pompieri hanno trovato i locali della cappella invasi dal fumo e, utilizzando la termocamera, hanno individuato le fiamme che erano localizzate nel presepe realizzato alla base dell'altare. Spento l'incendio i pompieri hanno provveduto all'evacuazione dei fumi e alla messa in sicurezza dei locali.

Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio; non è stato coinvolto nessuno dei locali della casa di riposo che anche durante le fasi di spegnimento e messa in sicurezza ha potuto continuare la normale attività senza nessun disagio per gli ospiti e gli operatori.