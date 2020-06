TREVISO - Un autocaravan ha preso fuoco in modo accidentale e le fiamme si sono estese poi all’abitazione del proprietario del mezzo danneggiando anche l'abitazione e altri mezzi, un'auto e un trattore. L'incendio a Santa Lucia di Piave.



Il proprietario portato in ospedale per intossicazione da fumo. Sono intervenuti ben 5 mezzi dei pompieri per circoscrivere le fiamme.