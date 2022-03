Incendi nel Bellunese: si alza il livello delle PM10. Appello dei sindaci: “Limitare le attività all'aperto, tenere chiuse le finestre"

Gli incendi che stanno devastando i boschi del Bellunese hanno generato una colonna di fumo visibile da molte parti del territorio, fino al Trevigiano. Scatta l'appello dei sindaci ai cittadini per l'innalzamento dei livelli di PM10, a seguito di una lettera inviata dall'AULSS 2 Marca Trevigiana a tutti i primi cittadini. "In accordo con Ulss 2 Marca trevigiana, si consiglia di limitare le attività all'aperto, tenere chiuse le finestre e lavare in modo abbondante la verdura", scrive il sindaco Mario Conte sul proprio profilo Facebook.

APPROFONDIMENTI LONGARONE Incendi, il fronte minaccia Fortogna: cittadini pronti ad evacuare TOLMEZZO Vasto incendio sta distruggendo i boschi della Carnia, elicotteri... VIDEO I canadair in azione sul lago di Santa Croce: si riforniscono... BELLUNO Allarme incendi, ancora in fiamme i boschi sopra Longarone NORDEST Incendio brucia i boschi sopra Longarone VENETO Roghi su colli, montagne e isole: superlavoro con elicotteri e...

Anche la centralina Arpav di Conegliano questa mattina, 24 marzo, ha fatto rilevare un'impennata fortissima dei valori di Pm 10. Il fumo è stato rilevato anche dal satellite.