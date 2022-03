Allarme incendi, ancora in fiamme i boschi sopra Longarone

BELLUNO - Divampa ancora dopo oltre 24 ore il grande incendio boschivo scoppiato martedì sera 22 marzo nella zona tra Igne e Soffranco, in comune di Longarone, a pochi metri dalla strada regionale 251 e da una abitazione, che era a rischio evacuazione.

È lo stesso luogo dove si erano scatenate le fiamme qualche giorno fa: un rogo fotocopia sullo stesso terreno, in una giornata senza vento, che diventa un vero e proprio giallo. I sindaci di Longarone e Val di Zoldo sono convinti: «C’è l’ombra del dolo: non è una coincidenza».

In tarda mattinata di oggi - 23 marzo - l’incendio sembrava sotto controllo, tanto che la Sp n. 251 (chiusa per garantire le operazioni di spegnimento e bonifica) era stata riaperta alle 12. Ma un paio di ore dopo Veneto Strade ha dovuto fare marcia indietro: l’incendio infatti è ripartito con violenza, col fuoco a lambire il piano stradale. Alcuni abitati della Val di Zoldo sono isolati: per raggiungere la valle è necessario infatti transitare dall’Agordino e salire i tornanti del Passo Duran.