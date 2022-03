Roghi su colli, montagne e isole: superlavoro con elicotteri e canadair, e c'è anche l'ombra del dolo

VENETO - Una siccità epocale, colli e monti bruciati dal sole, e poi l'azione di qualche folle piromane. Un mix incendiario che nelle ultime ore provoca diversi focolai e roghi nel Veneto, dal Bellunese al Vicentino e alla laguna veneziana.

Si moltiplicano le attenzioni sulle aree boschive venete e non solo. Non a caso dal vicino Friuli Vg, a causa del perdurare del periodo di siccità e delle poche precipitazioni degli ultimi mesi, il Servizio foreste e Corpo forestale regionale ha sospeso tutte le autorizzazioni per l'accensione di fuochi e decretato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, come avvisa il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga.

APPROFONDIMENTI IL ROGO Isola di Sant'Erasmo, scoppia un incendio sul lato Nord: a fuoco... IL ROGO Altro incendio nel bosco fra Longarone e Zoldo, c'è...

Fiamme col giallo nel Bellunese

La situazione nel Veneto vede diversi punti critici. E' ancora attivo, dopo ben oltre 12 ore, l'incendio di Soffranco, in Comune di Longarone, scoppiato ieri sera. Le squadre regionali si apprestano ad avvicinarsi al fronte del fianco sinistro. Il violento incendio boschivo nella zona tra Igne e Soffranco si è verificato a pochi metri dalla strada regionale 251 e da una abitazione, lo stesso posto dove si erano scatenate le fiamme qualche giorno fa: un rogo fotocopia sullo stesso terreno, in una giornata senza vento, che è diventa un vero e proprio giallo. I sindaci di Longarone e Val di Zoldo sono convinti, c’è l’ombra del dolo. «Il caso mi fa pensare quasi certamente al dolo - ha detto preoccupato il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin -: non è possibile, c’è qualcosa che non torna. Non c’è vento, non c’è aria, ma il fronte è molto esteso». D’accordo il collega di Longarone Roberto Padrin: «Non mi pare una coincidenza che si verifichi un rogo a pochi metri dal luogo dell’incendio di mercoledì scorso. Bisognerà approfondire». Ma bisogna prima fermare le fiamme: una versa sfida ieri per i soccorritori. Hanno lavorato a lungo fino al mattino e ancora non è finita. Verso le 15 la strada provinciale 251 è stata riaperta.

Elicotteri sopra Fortogna

Intanto oggi è stato segnalato un incendio sopra l'abitato di Fortogna, sempre in provincia di Belluno, in quota. Un elicottero, già inviato in perlustrazione, conferma. Si tratta di un incendio che peroccupa e per il quale si sono messi in azione più mezzi dal cielo. Due elicotteri della Regione sono impegnati dal primo pomeriggio nelle operazioni di spegnimento su Fortogna, ed è in arrivo anche un Canadair, mentre ce n'è un altro in partenza. Sono ripresi anche i sorvoli a Igne, a pochi chilometri di distanza. La strada è chiusa.

Veronese e Vicentino, fuochi sul Summano

L'incendio scoppiato ad Affi (Verona) è in fase di bonifica. Unanuova segnalazione incendiaria invece riguarda un ropo in comune di Piovene Rocchette, in località all'Angelo del Monte Summano. Sono state inviate anche squadre di volontari Schio e di Avisp, Veneto Agricoltura. I vigili del fuoco sono già arrivati sul posto.

Brucia l'isola di Sant'Erasmo

In laguna hanno preso fuoco le sull'isola di Sant'Erasmo: i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre a terra e con un elicottero antincendio oggi durante la mattina nella zona nord dell'Isola veneziana.