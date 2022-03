Grande rogo sul monte Summano, pompieri e volontari in azione, acqua anche dagli elicotteri. Incendi pure a Lonigo, Cartigliano, Asiago

PIOVENE ROCCHETTE - Fiamme sul Monte Summano. Dalle 14.15 i vigili del fuoco stanno operando sul Monte Sumano a Piovene Rocchette nei pressi di via Rovrea per un incendio di sottobosco di vaste proporzione, che ha anche minacciato un’abitazione. I pompieri arrivati da Schio e con il supporto dei volontari di Thiene e dell’elicottero Drago 71 del reparto volo di Venezia e successivamente della Regione, hanno operato per scongiurare che le fiamme raggiungessero la casa che è stata salvata. Sono poi iniziate le operazioni di spegnimento con lanci effettuati dagli elicotteri e l’intervento da terra con squadre miste dei vigili del fuoco e volontari di protezione civile dell’antincendio boschivo regionale.

In altre zone della provincia, come peraltro in diversi angoli del Veneto, il fuoco grazie alla siccità, ma in qualche caso anche per probebili azioni dolose, ha fatto danni su colli, montagne, anche nelle isole della laguna.

Altri interventi in provincia

Nel Vicentino, alle 16.15, intervento dei vigili del fuoco di Lonigo, sempre per incendio di sterpaglia lungo la ciclabile in via Agora di Sopra a Noventa. Alle 16.20, intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa in via delle Industrie a Cartigliano per incendio di sterpaglia lungo l’argine del fiume Brenta. Pompieri di Asiago impegnati dalle 16.40 in contrada Roncalto per un incendio non controllato a 100 metri dal bosco.