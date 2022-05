Giro in Veneto, sul traguardo di Treviso De Bondt precede Affini e due compagni di fuga

TREVISO - Il Giro d’Italia è arrivato oggi - giovedì 26 maggio - a Treviso per la 18. tappa dell’edizione n. 105 della corsa rosa. Gran festa con le scuole chiuse in tutto il Comune e l'arrivo poco dopo le 17 come da tabella di marcia degli organizzatori.

Si è imposto il belga Dries De Bondt sul gruppetto di 4 fuggitivi che sono riusciti a mantenere un piccolo vantaggio sul gruppo, secondo il mantovano Affini per meno di mezza ruota. La tappa era lunga 156 chilometri. Il belga ha battuto, in uno sprint ristretto, Edoardo Affini, il danese Magnus Cort Nielsen e il veronese Davide Gaburro, quarto. L'ecuadoriano Richard Carapaz ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

Ordine d'arrivo completo

1. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) 3h21'21"

2. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) s.t.

3. Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) s.t.

4. Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) s.t.

5. Alberto Dainese (Ita) a '14"

6. Arnaud Demare (Fra) s.t.

7. Davide Cimolai (Ita) s.t.

8. Mark Cavendish (Ing) s.t.

9. Fernando Gaviria (Col) s.t.

10. Simone Consonni (Ita) s.t.

Classifica generale

1. Richard Carapaz (Ecu) in 76h41'15«

2. Jai Hindley (Aus) a 00'03»

3. Mikel Landa (Spa) a 01'05«

4. Vincenzo Nibali (Ita) a 05'48»

5. Pello Bilbao (Spa) a 06'19«

6. Jan Hirt (Rce) a 07'12»

7. Emanuel Buchmann (Ger) a 07'13«

8. Domenico Pozzovivo (Ita) a 12'30»

9. Juan Pedro Lopez Perez (Spa) a 15'10«

10. Hugh John Carthy (Ing) a 17'03»

11. Alejandro Valverde (Spa) a 17'46«

12. Santiago Buitrago (Col) a 20'15»

13. Thymen Arensman (Aus) a 21'56«

14. Lucas Hamilton (Aus) a 23'57»

15. Guillaume Martin (Fra) a 27'30«.