Dopo 16 giorni di grande spettacolo, cominciati in Ungheria con tre tappe e proseguiti nel resto della Penisola, la 105. edizione del Giro d'Italia comincia dal NordEst la sua ultima settimana decisiva proponendo tappe impegnative e piene di insidie a cominciare dalle salite che dovranno a più riprese affrontare e all'incognita costituita dalla difficile cronometro conclusiva. Si comincia oggi in Trentino in occasione della 17. frazione la Ponte di Legno (Brescia)-Lavarone (Trento) di 168 km con 3.730 metri di dislivello. Una frazione difficile e particolarmente adatta agli scalatori che prevede il passaggio sul Passo del Tonale (a quota 1.833 m), poi quello del Vetriolo (1.383 m.) e su quello di Monterovere (1.261 m.) prima di giungere al traguardo stabilito dopo 8 km dall'ultima ascesa.

Domani fari puntati sulla attesissima 18. tappa, la Borgo Valsugana-Treviso di 156 chilometri che rappresenta l'ultima chance per i velocisti che, dopo le Scale di Primolano, Quero, Valdobbiadene e il famigerato Muro di Cà del Poggio raggiungeranno Susegana, Ponte della Priula, Spresiano per arrivare nella città della Marca lungo Viale della Repubblica e giungere a San Pelajo. I corridori prima di concludere la tappa dovranno affrontare un circuito di 12,5 km su strade ampie e pianeggianti fatta eccezione per un breve tratto tra i 4 e i 2 km dall'arrivo che risulterà leggermente più stretto con una svolta impegnativa a tre km dal traguardo; mentre gli ultimi 2 saranno larghi con un'ultima curva a circa 1200 metri dallo striscione d'arrivo.

IN FRIULI

Il giorno successivo, venerdì 27, ad essere interessato dalla 19. tappa sarà il Friuli con la Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte, in provincia di Udine, con la frazione lunga 177 km. Percorso che dopo 72 km prevede le ascese di Villanova Grotte (a 641 m.) e lo sconfinamento in Slovenia per affrontare il Kolovrat (1.145 m.) e quindi fare ritorno in Italia al Santuario Castelmonte (a 512 m.), percorsi che contribuiranno a delineare la classifica generale. Il giorno dopo ritorno nel Veneto con la penultima e infernale tappa Belluno-Marmolada di 168 km che prevede le scalate del Passo San Pellegrino (a 1.918 m.), del Pordoi (a 2.239 m.) dove è stata stabilita la Cima Coppi e quindi il Fedaia (a 2.067 m.). Una tappa che per le sue difficoltà potrebbe sconvolgere i piani delle varie squadre dei leader delle diverse classifiche. Domenica 21, ultima tappa a Verona con la cronometro individuale denominata delle Colline Veronesi-Tissott Itt di 17,4 km con partenza dalla Fiera e arrivo all'Arena e che dopo circa 8 km prevede la salitella delle Torricelle-Massimiliana a quota 301 metri. Gara che soltanto allora definirà i vincitori delle varie classifiche finali ma che sicuramente si farà sentire nelle gambe dei corridori in considerazione degli oltre 3.400 chilometri percorsi in 21 tappe e 51 mila di dislivello e quindi considerato tra i più duri mai affrontati nell'era moderna.