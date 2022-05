Il Giro nella Marca, il passaggio sul muro di Ca' del Poggio

CONEGLIANO - Il Giro d'Italia, il passaggio sul Muro di Ca' del Poggio (VIDEO di Pio Dal Cin).

Il Giro d’Italia è arrivato oggi - giovedì 26 maggio - nella Marca e a Treviso per la 18. tappa. Gran festa con le scuole chiuse in tutto il Comune e l'arrivo poco dopo le 17 come da tabella di marcia degli organizzatori.

Si è imposto il belga Dries De Bondt sul gruppetto di 4 fuggitivi che sono riusciti a mantenere un piccolo vantaggio sul gruppo, secondo il mantovano Affini per meno di mezza ruota. La tappa era lunga 156 chilometri. Il belga ha battuto, in uno sprint ristretto, Edoardo Affini, il danese Magnus Cort Nielsen e il veronese Davide Gaburro, quarto. L'ecuadoriano Richard Carapaz ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.