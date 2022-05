MURANO - A un primo sguardo sembrerebbe una normale bicicletta da corsa come tante altre. In realtà ha una particolarità unica che la rende rara e originale: è stata realizzata tutta in vetro di Murano. In questi giorni partecipa all'edizione numero 105 del Giro d'Italia, dove la portano per essere osservata. È stata commissionata al maestro vetraio Giancarlo Signoretto, titolare della ditta Giancarlo Signoretto Master Glass snc e lui l'ha realizzata, davvero senza battere ciglio, dopo mesi di lavoro, coadiuvato dalla socia Agnese Tegon, appassionata di ciclismo, che poi l'ha pure "collaudata". Una bicicletta da corsa montata pezzo per pezzo ovviamente tutta in vetro a grandezza quasi naturale.

LA CONSULENZA TECNICA

«Realizzare tutti i pezzi della bicicletta tecnicamente non è stato facile - spiega Signoretto - Per questo vorrei ringraziare la società ciclistica di Favaro Veneto dei fratelli Stefano e Silvano Pavan: quando ho spiegato loro cosa dovevo realizzare, si sono subito prestati al gioco con entusiasmo. Grazie al loro intervento tecnico, anche nell'assemblaggio, ho potuto realizzare la mia prima bicicletta da corsa. Sicuramente lavorare in questi momenti non è facile per le ragioni che tutti sappiamo. Speriamo che con la stessa velocità di una bicicletta si fermi presto anche la guerra in corso da troppo tempo in Ucraina».