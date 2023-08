MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Il Gambero rosso arriva anche a Mogliano e, per il terzo anno consecutivo, premia l’osteria su ruote “Da Tomà”, inserendola nella guida street food 2024. «È sicuramente un bella soddisfazione - commenta il titolare Thomas Scroccaro - e speriamo di venir menzionati anche l’anno prossimo». Con la sua selezioni di piatti tradizionali della cucina veneta l’osteria Da Tomà ha saputo conquistare il cuore e il palato dei critici del Gambero rosso . P anino con il musetto, baccalà in tecia, seppie con il nero, la trippa (questa specialmente Scroccaro la considera il suo cavallo di battaglia), pasta e fagioli , tutti piatti direttamente dal ricettario di famiglia della mamma Bruna e che sono stati pensati da Scroccaro per poter essere gustati comodamente anche in piedi. E tutto da dietro il bancone del suo bellissimo camioncino giallo, «un modello della San Giorgio, molto raro - spiega Scroccaro - tanto che mi son dovuto far stampare in 3d le freccie direzionali».



L’IDEA

L’idea di un’osteria mobile è nata nel 2015, per fornire un servizio di ristorazione nelle zone industriali durante la pausa pranzo. «Ma non è stato semplice. Si hanno solo due ore di tempo con la licenza itinerante e poi ci si deve spostare di 250 metri - spiega il titolare di Osteria Da Tomà - e poi non ero ben visto da altri c h e già coprivano le stesse zona, così ho pensato di rimodulare il servizio e adesso devo dire che sta diventando una realtà molto bella». Non tappe itineranti casuali: «N on avrebbe senso - sottolinea Scroccaro - perché abbiamo piatti che, diciamo, sono meno accessibili di una fetta di pizza o dei prodotti dei signori che propongono il fritto misto. Ci abbiamo provato, ma si buttava via il cibo». A nche per quanto riguarda il vino «s ono tutti prodotti locali, del triveneto - spiega Scroccaro - che si accompagnano perfettamente ai nostri piatti. Adesso stiamo integrando dei nuovi piatti. L’ultima volta per esempio abbiamo fatto dei pesci saltati, ma facciamo anche dei panini, come quello con il roast be a f, la salsa alle carote e il formaggio Monte Veronese, le mozze in carrozza e il classico panino con la porchetta».