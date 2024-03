Furto in un negozio di frutta e verdura di Oderzo. I ladri entrano dalla porta antipanico e portano via il fondo cassa

ODERZO (TREVISO) - Furto in un negozio di frutta e verdura di Oderzo. I ladri hanno manomesso la porta antipanico e si sono introdotti notte tra l'11 e il 12 marzo, nel negozio di piazzale Europa, portando via un paio di cassette contenenti il fondo cassa. Il bottino ammonterebbe a qualche centinaio di euro. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.