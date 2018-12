Fantic Motor, terzo colpo in 2 anni Via 12 bici elettriche da 60mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASIER - Ancora un colpo, il terzo in due anni, nella notte tra il 10 e l'11 dicembre, al Fantic Rent di Dosson . I ladri sono riusciti a rubare 12 biciclette elettriche valore 60mila euro.I ladri sono entrati in azione nella sede e nel magazzino logistico di Dosson di Casier (Treviso). I malintenzionati avrebbero attraversato i campi circostanti il capannone irrompendo dal retro, forzando porta e portone per sottrarre le ebike prima che arrivasse la vigilanza sul luogo. Gli autori del furto hanno portato via una dozzina di bici elettriche, tutte di tipo, recentemente premiata con il Design & Innovation Award 2018, come migliore mountain bike elettrica. Tutte le ebike sono quindi full suspended - biammortizzate - e montano il miglior motore elettrico tedesco.