Ruba una carta carburante e si spaccia per il gestore della pompa di benzina "guadagnando" 300 euro. Beccato dai Carabinieri

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ruba una carta carburante e si spaccia per il gestore della pompa di benzina, fermato un 24enne. I Carabinieri di Castelfranco lo stavano tenendo sott'occhio da un po' di tempo e lo hanno trovato in possesso di una carta carburante rubata nel mese di ottobre ad un impiegato dalla Castellana che la utilizzava per gli spostamenti con l'auto aziendale e che, interpellato dagli operanti, riferiva che dagli estratti conto la carta risultava essere stata “prosciugata” a fronte di rifornimenti di carburante fatti, dopo il furto, proprio presso il distributore dove era stato controllato il giovane dai Carabinieri. I militari hanno riscontrato che era proprio il 24enne che, spacciandosi per operatore dell'area di servizio all’insaputa del gestore, risultato totalmente estraneo ai fatti, effettuava materialmente presso l’impianto vari rifornimenti di carburante ai veicoli di automobilisti in transito, dai quali si faceva dare in contanti una somma complessiva di 300 euro. A suo carico sono stati quindi contestati dai militari i reati di ricettazione e di indebito utilizzo della carta carburante, sequestrata, e la sua posizione è stata posta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.