CONEGLIANO - Ottantenne derubata al supermercato da una settantenne. Un furto decisamente anomalo quello che si è verificato al supermercato Despar lo scorso maggio e che è stato ricostruito dai carabinieri grazie a testimonianze e telecamere di videosorveglianza. La vittima è un’anziana di Conegliano, mentre la “carnefice” è una settantenne di Santa Lucia di Piave. Quando i carabinieri sono arrivati a casa sua, hanno trovato la borsa rubata. «Avevo bisogno di soldi» si è giustificata l’anziana che è stata denunciata.



LA VITTIMA

«Vorrei spezzare una lancia a favore dei carabinieri e del modo gentile e professionale con cui hanno assistito mia madre, di 83 anni in seguito al furto». A raccontare l’episodio che ha visto coinvolta la mamma Rosa, è Tiziana Campagna. I fatti risalgono allo scorso maggio. Mamma Rosa stava facendo la spesa al Despar di fronte alla fontana del Nettuno, e ingenuamente ha pensato di appoggiare la borsetta per terra continuando ad osservare gli scaffali per quattro cinque minuti. Quando si è girata per riprendere la borsetta non l’ha più trovata. Nel panico, ha subito contattato le cassiere del supermercato che altro non hanno potuto fare che chiamare i carabinieri.



LA DENUNCIA

I militari sono arrivati dopo pochi minuti e hanno raccolto la testimonianza della signora che, agitatissima, ha iniziato a descrivere il contenuto della borsetta, tra cui documenti bancomat e contanti per poco meno di 100 euro. «Vorrei veramente ringraziare pubblicamente i carabinieri per come si sono comportati con mia madre, assistendola e confortandola in tutti i modi, come vorrei ringraziare anche le commesse del Despar che hanno fatto tutto il possibile per rassicurare e tranquillizzare mia madre» ha aggiunto la figlia della derubata. Dopo l’individuazione della presunta ladra, il sopralluogo nell’abitazione aveva dato buoni frutti. La borsetta di Rosa era stata recuperata con tutto il suo contenuto (meno i contanti). Messa alle strette la signora ha confessato il furto giustificandosi con il bisogno di soldi che l’aveva spinta a rubare la borsetta di Rosa.