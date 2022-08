Azienda chiusa per ferie, ladri entrano rompendo le finestre e rubano saldatrici per decine di migliaia di euro

CASALE SUL SILE - Ditta chiusa per ferie, ladri rubano 10 saldatrici per decine di migliaia di euro. Il fatto è accaduto a Casale sul Sile durante il periodo di chiusura per la pausa estiva dell'azienda che commercia saldatrici professionali in vicolo Colombo.

Ignoti malfattori, dopo aver divelto inferriate e rotto alcune finestre di bagno e area uffici, si sono introdotti all'interno dello stabile impossessandosi di una decina di saldatrici per un danno stimato in alcune decine di migliaia di euro.

I Carabinieri stanno passando al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dei ladri.