CASTELLO DI GODEGO - Rubano denaro da 10 macchinette slot. Il furto è avvenuto nella notte del 15 agosto. I Carabinieri di Castelfranco Veneto stanno indagando per scoprire le identità dei malviventi che sono entrati dalla porta posteriore della sala slot di Castello di Godego e hanno sottratto indisturbati denaro dalle dieci macchinette per il gioco presenti. Il danno è ancora in fase di quantificazione.

APPROFONDIMENTI PONTE NELLE ALPI Ladri svaligiano la dispensa alla festa dell'Unità:... SAN DANIELE DEL FRIULI Blitz dei ladri: in 5 minuti sfondano il cancello con l'auto e... VIGONZA Vigonza, troppi furti in case e negozi: arrivano le pattuglie di... AURELIO Roma, scavano tunnel, ma uno di loro resta incastrato: salvato dai... TRIESTE Scappa dopo l'incidente su uno scooter rubato: 18enne nei guai