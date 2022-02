Esce da casa in bici, operaio 50enne trovato morto 14 ore. Lascia moglie e figli

CASTELFRANCO – Si allontana da casa in bicicletta senza più darne notizie, lo ritrovano cadavere 14 ore dopo. Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Oleg Sydorchuk, 55 anni, ucraino residente a Castelfranco che lavora come operaio in una ditta della Castellana. L'uomo è stato ritrovato privo di vita stamattina nella zona dello stadio, in via Bordignon, su un binario morto della ferrovia. Il 55enne era riverso a terra: per lui ormai non c'era più nulla da fare. Il medico del Suem 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul corpo nessun segno di violenza né tracce che possano far pensare al coinvolgimento di terze persone. I carabinieri hanno escluso l'ipotesi della morte violenta. A causare il decesso potrebbe essere stato un malore o l'ipotermia. Pare inoltre che l'uomo avesse bevuto: potrebbe essere caduto e aver perso i sensi. Le rigide temperature invernali potrebbero aver fatto il resto. A lanciare l'allarme, ieri sera (18 febbraio) era stata la moglie, vedendo che il marito non rincasava. Era uscito in bicicletta verso le 18, senza più dare sue notizie. A quel punto la donna, preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. Le ricerche sono scattate immediatamente e col passare delle ore hanno visto impegnate, oltre ai militari dell'Arma, anche diverse squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile. La città è stata setacciata palmo a palmo alla ricerca del 55enne. Stamattina il tragico epilogo. L'uomo lascia moglie e figli. La salma è a disposizione della Procura, che deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia per fare chiarezza sulle cause e le circostanze del decesso.