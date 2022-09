Beccato lo spacciatore del parco di Riese Pio X: in tasca hashish già diviso in bustine

RIESE PIO X - Bustine di hashish già pronte per essere vendute. Lo spacciatore del parco beccato dai Carabinieri. Aveva alcuni grammi di hashish in tasca, già divisi in dosi pronte per essere venduti, un 31enne di origini senegalesi controllato da una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Riese Pio X nella tarda serata di ieri, 12 settembre, all'interno del parco di piazza Vittoria.

I controlli

È solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di controlli a parchi ed aree verdi che i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso stanno svolgendo, in concomitanza con il rientro dalle ferie e la generale ripresa scolastica e lavorativa, per evitare che questi luoghi, destinati allo svago e al relax di giovanissimi, anziani e famiglie possano essere ritrovi per attività di spaccio o comunque per la commissione di illeciti.