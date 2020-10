Coronavirus in Veneto, 974 nuovi contagi. Record di casi a Vicenza. Nove vittime. Sale il numero dei ricoverati Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 25 ottobre 2020. Sono 974 i nuovi contagi nella nostra regione rispetto al report di ieri sera alle 17. Nove vittime, sempre rispetto al report delle 17. Crescono i ricoverati in area non critica, sono oggi 665, stabile invece il numero nelle terapie intensive, con 76 pazienti. Sono 14.539 i cittadini oggi in isolamento.

Nuovi positivi, dove

La maggioranza dei nuovi contagi è cocentrata a Vicenza, con 333 casi, segue Treviso con 168, Padova con 148, Verona con 73, Rovigo con 65, Belluno 52.

I dati nelle 24 ore

Sono 1.468 i positivi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Si tratta di un numero in calo rispetto ai 1.729 positivi di ieri. Complessivamente il totale dei casi è pari a 44.337. I morti sono 12 (contro i 9 di ieri), cifra che porta il totale dei deceduti a 2.329.

Zaia in diretta oggi: "Covid, si abbassa l'età dei positivi, i giovani ammalano e la carica virale è alta. Oggi incontro con il Governo ma in Veneto non pensiamo al lockdown" in diretta anche oggi, sabato 24 ottobre 2020, per gli ultimi aggiornamenti sul contagio da Coronavirus in Veneto. C'è molta attesa per capire se il Governo deciderà di prendere provvedimenti e misure restrittive al fine di ridurre l'espandersi dell'infezione, i numeri continuano a crescere in tutta Italia e alcune Regioni chiedono il Lockdown.

