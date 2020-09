Coronavirus Veneto. Novanta nuovi infetti nella notte fra sabato e domenica: 26 a Treviso e Vicenza, 16 a Venezia. In isolamento 8.951 cittadini Il bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 27 settembre 2020. Sono 90 i contagi in più nella notte fra sabato e oggi, Vicenza e Treviso le province con il maggior numero di casi: 26. A Venezia 16 infetti in più, 6 a Verona e Padova, 3 a Belluno, 1 a Rovigo. Sono 8.951 i cittadini in isolamento domiciliare.

Il totale dei casi positivi da inizio pandemia sale così a 26.973, gli attualmente positivi sono 3.490. Nessuna vittima nella notte, il conteggio resta fermo a 2.176 decessi.

Continua l'aumento a tre cifre dei nuovi casi di Coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 159 contagiati in più, portando il totale a 26.973. E, sempre nelle 24 ore, si registrano 3 nuovi decessi, con il totale a 2.176. Aumenta leggermente (+4) il numero dei ricoverati in ospedale, in totale 204 di cui 148 positivi; stabili le terapie intensive, con 26 ricoverati di cui 21 positivi. Scende infine il numero delle persone in isolamento, 8.951 (-363) di cui 2.274 (-40) positive.

