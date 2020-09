Coronavirus, online i verbali del Cts. A febbraio si ordinò di secretare i dati sulle rianimazioni: "Non devono arrivare alla stampa" Sono online i verbali delle riunioni sul Coronavirus del Comitato tecnico scientifico del governo. Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile sono stati pubblicati un centinaio di documenti, a partire da quelli relativi alle prime riunioni di gennaio e febbraio.

BELLUNO - Le ultime 24 ore di lavoro hanno messo in evidenza. Tra questi un: aveva i sintomi del virus e si è fatto un tampone in un laboratorio privato. È risultato positivo. «Tutti i contatti stretti - spiegano dall’Usl - o comunque significativi in ambito professionale ed extraprofessionale sono stati quarantenati e sottoposti oggi a tampone».Sempre in Cadore altri contagi. Sui tratta di due coniugi, residenti in quel territorio, che per loro tranquillità e di loro iniziativa si erano sottoposti a tampone sempre in un laboratorio privato, pur essendo asintomatici. E la loro paura era comunque motivata: erano positivi e come spiega l’Usl «la coppia da giorni osserva un rigoroso isolamento sociale con assenza di contatti significativi».Infine altre dipendenti di strutture alberghiere contagiate: si tratta di due giovani cameriere operanti in un hotel nel Sappadino. «La positività - dicono con una nota dall’Usl - è verosimilmente attribuibile a contatto stretto con ospite positivo di tale struttura. Il Dipartimento di Prevenzione ha disposto la quarantena e programmato i tamponi per tutti gli appartenenti al contesto familiare ed amicale delle due donne». Ma non è finita: il sesto positivo è un ragazzo residente fuori provincia ospite dell’area Dolomitica, contatto di caso confermato familiare. «Il giovane - dicono dall’Usl - ha effettuato un tampone per insorgenza di sintomatologia significativa Covid correlata. La positività è stata evidenziata mentre il soggetto era in quarantena ed assume, quindi, scarso significato epidemiologico». E dopo il caso del Chievo proseguono i controlli. «Si è svolta regolarmente - dice l’Usl - a Tai di Cadore la seduta di tamponi per il personale operante nelle due struttura alberghiere frequentate nei giorni scorsi da tesserati del Chievo calcio risultati positivi al SARS CoV 2. In totale sono stati sottoposti al test 22 soggetti con criterio di massima ampiezza».IL BOLLETTINONel bollettino di Azienda Zero di ieri alle 17 erano 57 in totale gli infetti in provincia di Belluno, 1286 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza in provincia. Erano 320 le persone in isolamento, 13 con sintomi.Fe.Fa.