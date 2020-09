Coronavirus Veneto, 155 contagi nella notte: oltre 400 in due giorni. Treviso ancora prima con 52 casi, a Venezia 37, a Verona 33 Il bollettino

Bollettino di oggi sabato 26 settembre 2020 su contagio e vittime da Coronavirus in Veneto. Sono stati registrati 155 casi di contagio da Covid in più nella notte, gli infetti da inizio pandemia salgono quindi a 26.814, gli attualmente positivi sono 3.432. Nessun decesso, le vittime restano 2.174.

Il maggior numero di contagi è ancora una volta a Treviso, 52 casi, seguono Venezia, 37 casi, Verona, 33, Padova e Vicenza, con 16 casi, Rovigo con un solo caso. Zero infetti a Belluno e Vo'.



Covid, i dati nelle ultime 24 ore

Se si analizzano i dati nelle ultime 24 ore, sono 216 i nuovi contagi. Preoccupa però la netta ripresa dei contagi,Con la scoperta degli ultimi focali si espande naturalmente il numero delle persone poste in isolamento fiduciario, 9.314 (+263), dei quali 2.324 positivi al tampone. Lievi incrementi infine nei numeri dei ricoverati: sono 200 (+8) quelli nei reparti non critici, 26 (+2) quelli in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF



Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA