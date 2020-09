Coronavirus in Fvg, cresce il contagio trainato dai focolai udinesi: 63 nuovi casi in 24 ore

TRIESTE - Sono 63 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Friuli Venezia Giulia oggi, giovedì 17 settembre. Il tutto a fronte di più di 4mila tamponi eseguiti. Pesano, nel conto finale, i numeri relativi alla provincia di Udine, che fa segnare ben 38 casi giornalieri. Determinanti i focolai della ditta Cepparo di Flaibano e quelli rilevati a Sappada, al confine con la provincia di Belluno. Meno impattante, invece, il contagio in provincia di Pordenone. In Terapia intensiva sono ricoverati quattro pazienti. Stabili gli altri ricoveri. Nessun decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA