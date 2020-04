Retribuzione piena a carico dell'azienda ai lavoratori che rimangono a casa, premio dal 20% al 10% circa a quelli che saranno impiegati nella ripresa delle produzioni dell'azienda. È l'accordo sottoscritto fra le organizzazioni sindacali di Treviso e i vertici di Costruzioni meccaniche Pe.Bo. di Silea, società che impiega circa 60 addetti. La formula consente di evitare il ricorso alla Cassa integrazione e giunge dopo una precedente intesa fra le parti finalizzata alla riapertura graduale dell'attività. «Si tratta di un ottimo accordo - ha rilevato Massimo Civiero, della segreteria Fim CislTreviso Belluno - che è il risultato di relazioni sindacali solide, a dimostrazione, ancora una volta, che nelle aziende in cui il sindacato è presente in maniera partecipativa e collaborativa, i benefici riguardano tutti, impresa e lavoratori, e i momenti di crisi come quello che stiamo vivendo possono essere affrontati meglio». Ultimo aggiornamento: 16:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA