BELLUNO - L’occhialeria non conosce crisi, i fatturati volano, ma i lavoratori non si trovano così facilmente. «Siamo perfettamente d’accordo - ironizza Gianpietro Marra, segretario provinciale Filctem-Cgil -: i posti di lavoro in provincia di Belluno non mancano, solo quelli ben pagati che non si trovano».

Arriva così una nuova edizione di IncontraLavoro, il recruiting (selezione e pontenziale inserimento dei candidati in azienda, ndr) promosso da Regione Veneto e Veneto Lavoro, organizzato dai Centri per l’Impiego degli ambiti di Belluno e Treviso.

«All’iniziativa aderiscono 13 tra le più importanti aziende del settore - spiega la nota di Veneto Lavoro -, con l’obiettivo di selezionare oltre 160 lavoratori da inserire in diverse aree aziendali e reparti produttivi. Nello specifico si ricercano figure, senior e junior, di addetti alla produzione, operatori tecnici e Cnc, addetti alla logistica e al magazzino, impiegati amministrativi, designer e figure di tipo commerciale». La ricerca è estesa anche a persone senza esperienza, da valutare poi in sede di selezione.

Le figure ricercate e come candidarsi

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni, spiega la nota, possono candidarsi online accedendo al portale www.cliclavoroveneto.it tramite credenziali Spid e utilizzando il servizio Centro per l’Impiego online alla sezione “IncontraLavoro”. All’interno dell’evento denominato “IncontraLavoro Occhialeria” sono pubblicate le offerte a cui candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. Tutti i candidati ritenuti idonei verranno segnalati alle aziende e potranno essere invitati a partecipare ai colloqui di selezione con le aziende e le Agenzie per il Lavoro coinvolte.

Il primo appuntamento in programma è previsto per mercoledì 17 maggio al Centro per l’impiego di Belluno con alcune delle aziende aderenti. Il 22, 23 e 29 maggio le selezioni si svolgeranno nei Centri per l’impiego di Pieve di Cadore e Feltre. Oltre ai recruiting day dedicati alle aziende, in tutti i Centri per l’impiego della provincia sono inoltre previste giornate di selezione riservate alle Agenzie per il Lavoro che hanno ricerche attive nel settore dell’occhialeria, l’ultima delle quali si terrà mercoledì 31 maggio al Centro per l’Impiego di Belluno, a chiusura dell’iniziativa.

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online è possibile rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Belluno e Treviso telefonando al numero unico 049 7448041.

Il problema del mondo del lavoro

«Il grande problema - commenta Marra - è che qui si fa ormai man bassa dei contratti somministrati e di quelli a tempo determinato. E le riforme del Governo Meloni agevolano ancora di più queste modalità di precariato. Forme di assunzione che ovviamente garantiscono salari più bassi e tutele ridotte rispetto ai contratti a tempo indeterminato».

I contratti somministrati, ovvero il cosiddetto “lavoro in affitto” da parte di Agenzie interinali, continuano ad essere una delle fonti di approvvigionamento di manodopera sempre più consistente, perché non vincola il datore di lavoro che, a scadenza del contratto con l’Agenzia, ha concluso la propria responsabilità. Si procede poi, in caso di necessità, con altri assunzioni internali, spesso cambiando anche soggetti in modo da non incorrere nelle maglie legislative che, dopo un tot di assunzioni con questa modalità, vincolano il datore ad assumere in modo fisso.

Ovviamente, nella ricerca di personale il Centro per l’impiego non specifica che tipo di contratti saranno offerti. Di certo le Agenzie avranno un loro spazio dedicato all’interno di questa nuova edizione di IncontraLavoro.