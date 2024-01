PADOVA - Cambia la clientela, cambiano le sostanze, cambiano soprattutto i modi e i luoghi di commerciare droga. Negli ultimi anni Padova ha vissuto una profonda evoluzione delle dinamiche di spaccio: la maggior parte delle cessioni avviene ancora per strada, ma le zone – molto precise – dove fino a pochi anni fa si potevano comprare le dosi al dettaglio da pusher che vi stazionavano tutto il giorno sono sostanzialmente sparite. Ora il traffico si organizza via telefono, con gli smartphone (e le rubriche di contatti) diventati uno strumento di lavoro per i racket, tanto preziosi da dar vita a veri e propri regolamenti di conti e rappresaglie per accaparrarsi le liste di clienti.