Truffe online. Compra in rete un papagallo raro e paga 800 euro ma l'animale non arriva. La ragazza di Asolo fa denuncia: nei guai un 31enne calabrese

ASOLO (TREVISO) - Mette in vendita online un pappagallo raro, incassa i soldi e poi sparisce. E' una truffa in piena regola quella di cui è caduta vittima una giovane asolana.

La ragazza aveva risposto all'annuncio pubblicato su un sito internet. Quando aveva visto la foto del papagallo, se ne era innamorata: era l'animale domestico che sognava da tempo. Un specie rara, per giunta.

Il prezzo non l'ha scoraggiata, anzi: ha pagato volentieri gli 800 euro concordati, impaziente di accogliere in casa il suo nuovo amico. Peccato che l'uccello esotico non sia mai arrivato. Il venditore, una volta intascato il denaro versato su una carta prepagata, si è reso irreperibile. Col passare dei giorni la ragazza ha perso le speranze e ha iniziato a nutrire il sospetto di essere stata raggirata.

Così si è rivolta ai carabinieri e ha denunciato il fatto. I militari dell'Arma hanno avviato subito le indagini: grazie alle coordinate bancarie e alle tracce in rete sono riusciti a smascherare l'autore della truffa. Si tratta di un 31enne calabrese di Lamezia Terme (Catanzaro). L'uomo è stato denunciato per truffa.