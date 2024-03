Fabio Fazio, la sua immagine utilizzata per truffe finanziarie: «Sono tutte bufale, denuncio alla polizia postale»

L'immagine (e la voce) di Fabio Fazio utilizzata da malintenzionati per truffe finanziarie online. Il conduttore di "Che Tempo che Fa" ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui avverte i suoi follower della minaccia: «Non sono io che sponsorizzo prodotti finanziari, non è la mia voce». Stanno infatti circolando video in cui Fazio, riprodotto con l'intelligenza artificiale, promuove alcuni investimenti online.

Ma si tratta di una truffa: l'obiettivo dei malintenzionati è quello di accedere ai conti correnti degli utenti. Il conduttore è pronto a sporgere denuncia alla polizia postale.

Truffe finanziarie online, l'allarme di Fabio Fazio

«Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, probabilmente alterata dall'intelligenza artificiale in cui io sponsorizzo prodotti finanziari - ha sottolineato Fabio Fazio nelle sue Instagram stories -. Sono tutte bufale, tutte truffe e tutto falso. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché stanno diventando eccessivi. Non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei e non lo faccio. Quindi sono tutte fake e statene alla larga».

Il conduttore ha concluso: «Da domani partirà la denuncia che spero possa essere utile ad individuare questi truffatori perché altro non sono. Spero di riuscirmi a liberare di questo peso. Non sono io, tutto falso».