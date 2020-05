Da Mion Ventoltermica barriere protettive per l'emergenza Covid 19

MASERADA - Mion Ventoltermica di Maserada, primaria realtà negli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, trattamento rifiuti e biomasse, ha avviato la produzione di barriere protettive autoportanti da banco e scrivania che consentono di garantire la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro.

LE CARATTERISTICHE

Sono realizzate in policarbonato trasparente, materiale dalle caratteristiche vantaggiose (anche più del vetro e del plexiglass): trasparenza e luminosità; infrangibilità; durezza; esistenza agli urti, al fuoco e agli effetti dell’esposizione solare; flessibilità; leggerezza; igienizzabile e lavabile.

Come dispositivi di sicurezza consentono di beneficiare dell’agevolazione fiscale del credito di imposta pari al 50%. Disponibili in varie dimensioni, anche personalizzabili, e possono essere realizzate con o senza foro passadocumenti, per reception, sportelli help desk, uffici, sale riunioni ed ogni altro contesto in cui vi è contatto diretto fra le persone.

Mion Ventoltermica è rimasta operativa in questi mesi, in accordo con i Decreti Ministeriali, in quanto era fondamentale che continuasse a dare assistenza e a proseguire con la realizzazione degli impianti di aspirazione e depurazione dell’aria e di trattamento rifiuti presso i propri clienti rientranti nelle filiere ritenute “essenziali”.

LA SICUREZZA

Nell’azienda la sicurezza è sempre stata prioritaria tant’è che ancor prima dell’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali relativi al Coronavirus aveva adottato svariate misure di sicurezza e di tutela del proprio personale ed in seguito integrato le disposizioni con ulteriori protocolli aziendali. Inoltre, grazie ad un’adeguata struttura informatica e tecnologica, ha consentito al proprio team, per le funzioni possibili, di essere operativo in modalità smart working, nei mesi di marzo ed aprile. Ha inoltre stipulato una polizza assicurativa integrativa per il proprio personale che prevede un’indennità da convalescenza ed una diaria aggiuntiva in caso di Covid-19.

