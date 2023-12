Venezia. Doppia acqua alta: Mose alzato per due picchi, toccati 120 centimetri in mare

VENEZIA - Doppia acqua alta oggi a Venezia, con il prolungamento dell'alzata delle dighe del Mose dalla notte fino al primo pomeriggio.

In città non si è andati oltre 84 centimetri alla Punta della Salute. La pressione atmosferica ha toccato valori più bassi del previsto, e i venti sono stati meno sostenuti di quanto le previsioni meteo indicavano, sulla fascia costiera e in mare aperto. Da questo pomeriggio la pressione atmosferica dovrebbe salire ulteriormente in circa 24 ore, facendo così terminare questa fase di eventi mareali che hanno portato nella settimana scorsa ad allagarsi tutti i giorni le parti più basse della città.