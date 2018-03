Coniugi massacrati, l'obiettivo del killer era Loris /L'esito dell'autopsia

LEGGI ANCHE

CISON DI VALMARINO - L'obiettivo dell'aggressione alla coppia di anziani, uccisi il primo marzo a Cison di Valmarino (Treviso) era con tutta probabilità la morte del marito, Loris Nicolasi . Di questo si è detto convinto Alberto Furlanetto, l'anatomopatologo che oggi ha condotto a Treviso l'sui corpi di Nicolasi e della moglie, Anna Maria Niola, uccisi a colpi di coltello nel giardino della loro abitazione.Secondo lo specialista,, quasi tutti con moltadi cui uno mortale, al collo, hanno richiesto all'aggressore un tempo piuttosto lungo e dunque, in cui il responsabile avesse dovuto allontanarsi il prima possibile dal luogo del reato dopo aver rapidamente messo la vittima nella condizione di non nuocere. Oltre che dalla ferita mortale al collo, che ne ha causato il decesso in pochi secondi, Nicolosi è stato, dal quale è stata verificata l'uscita delle viscere.Meno accanimento, invece, è stato speso sulla donna, deceduta anch'essa per. Le ferite paiono essere state provocate da armi da taglio simili, anche se ancora non vi è certezza che la lama sia la stessa; dall'autopsia non è neppure possibile dedurre se gli aggressori siano stati uno o più, e quale dei due coniugi sia stato aggredito per primo. Sulle braccia di entrambi sono stati infine riscontrati