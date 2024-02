PADOVA - La difesa di Valentina Boscaro, una volta depositate le motivazioni della sentenza, è al lavoro per presentare ricorso alla Corte d’Appello di Venezia. L’avvocato Alberto Berardi vuole convincere i giudici lagunari, che quel 25 settembre del 2022 è andato in scena un omicidio preterintenzionale. «Non volevo uccidere» ha sempre detto la giovane mamma agli inquirenti, ora dietro alle sbarre del penitenziario di Montorio Veronese dopo essere stata condannata, lo scorso 18 ottobre, a 24 anni di reclusione per avere tolto la vita al suo compagno Mattia Caruso con una coltella al cuore.



Intanto in carcere la 32enne, ex commerciante ambulante di abbigliamento, è diventata aiuto cuoco. Prima, in un paio di serate di beneficenza all’interno della casa di reclusione, ha ricoperto il ruolo di cameriera, adesso è passata direttamente in cucina. «Mi fanno afferrare e maneggiare ogni tipo di coltello, allora non sono così pericolosa come dicono e scrivono» ha fatto sapere Valentina.