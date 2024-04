Omicidio nel Lecchese, assessore Pierluigi Beghetto ucciso a coltellate nel centro del paese da un vicino di casa

Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco.

Un uomo è morto accoltellato in paese.

La vittima è Pierluigi Beghetto, assessore comunale di 53 anni. Il delitto si è consumato intorno alle 9,30 in via Verdi, non distante al centro del paese.

Secondo le prime ricostruzioni la lite sarebbe avvenuta per futili motivi di vicinato. I carabinieri avrebbero già fermato l’autore, un uomo che abitava nella stessa palazzina di Borghetto. Il presunto omicida viene descritto come un uomo che vive di espedienti.

Omicidio nel Lecchese

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l'elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell'accaduto.