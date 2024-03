CONEGLIANO Da duello in patria a duello in Europa. La rivalità tra Prosecco Doc Imoco e Allianz Milano il 5 maggio supererà i confini italiani, arrivando fino alla Turchia. Ankara o Istanbul sarà il tempo a deciderlo, ciò che è (quasi) certo è che le SuperFinals di Champions maschile e femminile si disputeranno in terra ottomana, nonostante l’assenza totale di squadre turche. Dopo le eliminazioni di Fenerbahce ed Eczacibasi nelle quote rosa, anche lo Ziraat Ankara ha ceduto il passo in semifinale ai polacchi dello Jastrzebski Wegel, che incontrerà Trento/Civitanova nella finalissima. Insomma, la pallavolo parla italiano, e il primo weekend di maggio vedrà confrontarsi ancora una volta Conegliano e Milano, nell’ennesimo duello tra Isabelle Haak e Paola Egonu, che hanno reciprocamente eliminato Tijana Boskovic e Melissa Vargas nelle rispettive sfide tra stelle.

IL DUELLO

Negli ultimi anni Prosecco Doc-Vero Volley ha monopolizzato la scena italiana, o meglio, Conegliano ha monopolizzato la scena italiana battendo Milano: Coppa Italia, Supercoppa, Scudetto, le sapienti mani di Asia Wolosz sollevano ormai ininterrottamente dal 2019 ogni trofeo del Belpaese, l’ultima il 18 febbraio a Trieste in occasione della finale di Coppa Italia vinta al tie-break contro Egonu e compagne. Se nel recente passato le pantere hanno spesso e volentieri dominato contro le rosablù, nella stagione in corso Milano ha dimostrato di aver ridotto considerevolmente il gap, con il desiderio di interrompere l’egemonia della squadra allenata da Santarelli il prima possibile. Non è da escludere che le due pretendenti possano affrontarsi ancora una volta in finale scudetto (sarebbe la terza di fila), ma lo faranno di certo in terra turca. Da valutare come reagirà il caldissimo popolo turco, che potrebbe tranquillamente schierarsi dalla parte di Isabelle Haak o Paola Egonu, entrambe venerate dai tifosi nei rispettivi periodi vissuti con la maglia del VakifBank, così come sostenere il ‘comandante’ della propria nazionale Daniele Santarelli.

NUMERI A CONFRONTO

Confrontando il rendimento delle due squadre, l’Antonio Carraro si affaccia alle SuperFinals da imbattuta in Champions, avendo conquistato tutte e 10 le partite fin qui giocate (dentro la striscia di 41 vittorie consecutive) cedendo 8 set a fronte dei 30 disputati, un ruolino di marcia impressionante. A brillare la stella della regina del nord Isabelle Haak, seconda per punti segnati in Champions con 221 dietro ai 259 di Tijana Boskovic, che ha tuttavia disputato una partita e 6 set in più. Appena sotto Bella c’è Paola Egonu a quota 199 a parità di partite e set disputati. Guardando le medie, Boskovic resta al primo posto con 6.17 punti per parziale, seguita a stretto giro di posta da Haak a 6.14; terza Ekaterina Antropova con 5.83, la cui avventura con Scandicci si è arenata ai quarti contro l’Eczacibasi, quarta invece Egonu a 5.53. Andando più a fondo nelle statistiche, Isabelle ha attaccato 364 palloni con il 51.1% (efficienza del 41%), Plummer 181 con il 50.28, mentre Egonu si trova un po’ più in basso con il 45.45% (efficienza del 30%) insieme a Khalia Lanier. Tuttavia, la stessa Egonu affronterà la quinta finale di Champions consecutiva, puntando ad alzare la quarta dopo quelle con Novara, Conegliano e VakiBank, puntando a mettere sulla mappa della pallavolo che conta anche Milano. Spetterà ad Haak evitare la quarta delusione su cinque finali disputate dall’Antonio Carraro Imoco, e le prestazioni contro l’Eczacibasi lasciano intendere che Bella ha tutta l’intenzione di riportare la coppa dalle grandi orecchie all’ombra delle colline del Prosecco Doc, e per farlo servirà un’altra grande prova di squadra come quella fornita proprio mercoledì sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA