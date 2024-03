CONEGLIANO (TREVISO) – Vincere in Turchia per tornare in Turchia e affrontare Milano che ieri ha strappato il pass col Fenerbahce. Fra poche ore, alle 17 del 20 marzo l’Antonio Carraro Imoco al Burhan Felek di Istanbul affronta l’Eczacibasi nella semifinale di ritorno della Champions League, una sfida che può valere una grande fetta della stagione. Di fronte, la squadra che si è laureata campione del mondo a dicembre e che Conegliano ha sofferto parecchio nei primi due set del match di andata, ritrovandosi sotto di due set e rimontando i successivi tre per conquistare un tie-break ricco di colpi di scena. In palio c’è il biglietto per le SuperFinals di Champions che si disputeranno proprio in Turchia il weekend del 4-5 maggio.

TESTA A TESTA

Arbitri il portoghese Ferreira e la spagnola Rodriguez Machin, il match di domani sarà disponibile esclusivamente su Dazn, previo abbonamento. Dopo aver ammutolito il calorosissimo pubblico ottomano in occasione del match d’andata dei quarti in casa del Vakifbank, la squadra allenata da Daniele Santarelli vuole ripetere l’impresa e molto passerà dalle capacità di capitan Wolosz e compagne di incanalare il match fin dall’inizio su binari favorevoli alle pantere per evitare che i tifosi delle tigri rendano l’ambiente ancora più infuocato in un Burhan Felek tutto esaurito ormai da giorni. Fondamentali all’andata i 37 punti messi a referto da Isabelle Haak in un duello di altissimo livello con Tijana Boskovic, le due stelle indiscusse del match. A svoltare la partita però fu l’ingresso di Khalia Lanier dalla panchina, che chiuse con 11 punti e il 56% in attacco. Il 3-2 con cui l’Antonio Carraro ha avuto la meglio significa che per passare il turno nei “tempi regolamentari” le pantere dovranno per forza di cose vincere, che sia una vittoria da tre punti o un’altra maratona da cinque set; qualora dovesse vincere l’Eczacibasi per 3-0 o 3-1 invece Conegliano si vedrebbe costretta a salutare la competizione a un passo dalla finale, mentre con un risultato speculare all’andata entrambe le squadre dovranno giocarsi il tutto per tutto al golden set, una scena già vista nel confronto tra queste due compagini nel 2019.

In quell’edizione della Champions difatti l’Eczacibasi espugnò il Palaverde con un netto 0-3 prima di subire la rimonta gialloblù ad Istanbul per 3-1 e cedere proprio al golden set per 15-10. Conegliano si presenta a questo incontro imbattuta ormai da 40 partite, mentre Boskovic e compagne ne hanno perse 5 nell’arco della stagione, due contro il Vakifbank, due contro Scandicci e l’ultima proprio contro l’Imoco.

LE PAROLE DEL COACH

Il match di andata significa poco o nulla, perché tutto si deciderà domani, ma a livello mentale e morale la rimonta di giovedì può rappresentare una spinta positiva per le pantere, come sottolinea anche Daniele Santarelli in sede di presentazione del match: «È stata una partita faticosa sia per le squadre che per gli staff, ma sappiamo che il risultato conta poco, anche con un esito differente il nostro compito sarebbe stato quello di andare in Turchia a cercare di vincere la seconda partita, quella decisiva. Gara-1 è stato un match bello e intenso, con due squadre ricche di grandi campionesse che hanno giocato una pallavolo di alto livello con molto agonismo e tensione». Quasi impossibile che non succeda altrettanto anche oggi, vista la posta in palio e la qualità delle protagoniste. «L’Eczacibasi ci ha fatto vedere la sua forza nella prima partita, e con l’aiuto del proprio pubblico per noi sarà ancora più difficile fronteggiarle. È una delle squadre più potenti e fisiche del mondo, ha un attacco fortissimo e dovremo partire dalla difesa, dalla correlazione con il muro ed essere ordinate ed equilibrate». Molto però passerà dall’approccio alla gara, come spesso accade in questi casi: «Dovremo partire aggressivi fin dall’inizio e cercare di imporci anche in attacco, dove possiamo fare di meglio rispetto all’andata. Faremo di tutto per portare questa partita a casa e dedicarla ai nostri tifosi».