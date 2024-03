Villorba. Volontari Avis ospiti al Palaverde, 1.500 donatori alle partite di volley e basket. In campo anche la mascotte Oscar

VILLORBA (TREVISO) - Weekend all’insegna dello sport per 1.500 volontari e volontarie di Avis Provinciale Treviso che hanno fatto il tifo per le Pantere della Prosecco Doc Imoco Volley e per la Nutribullet Treviso Basket. In occasione del match di volley di sabato sera, 17 marzo, e della partita di basket di domenica, 18 marzo, l’Avis Provinciale di Treviso ha offerto ai suoi donatori il biglietto omaggio per poter assistere alle partite al Palaverde. «Questa è la decima edizione dell’evento Dono&Sport che ogni anno proponiamo con entusiasmo per dire grazie ai nostri donatori e per sensibilizzare alla donazione del sangue e plasma gli sportivi, il pubblico e tutti gli appassionati. La nostra associazione, che conta nella Marca 33mila soci, abbraccia quei principi che sono propri dello sport, rilanciando la solidarietà e i corretti stili di vita.

Ringraziamo le società Prosecco Doc Imoco Volley e Nutribullet Treviso Basket per la collaborazione» sottolinea Stefano Pontello, presidente di Avis Provinciale Treviso.

Il pre partita con i volontari Avis

In campo è avvenuto lo scambio di magliette nel prepartita tra il presidente di Avis Provinciale Stefano Pontello e i dirigenti delle due società sportive, subito dopo l’ingresso in campo delle squadre con la presentazione delle t-shirt Avis poi lanciate al pubblico. Ad accompagnare le partite lo striscione Avis con l’invito a donare il sangue e l’animazione delle mascotte “Oscar” che, con le fattezze di una goccia di sangue, incarnano la celebre statuetta simbolicamente rivolta a tutti i donatori. «Dopo tanti anni di collaborazione l'appuntamento con il weekend Avis al Palaverde è diventato una tradizione che ci riempie di orgoglio - afferma Piero Garbellotto, presidente Prosecco Doc Imoco Volley - noi cerchiamo di dedicare ogni partita della stagione a un'associazione perché ci teniamo al nostro territorio e mettiamo a disposizione le nostre Pantere e il Palaverde per richiamare l'attenzione della gente su temi importanti e quello della donazione del sangue è certamente un argomento a cui siamo particolarmente sensibili. L'ambiente sportivo si addice molto alla donazione e quindi anche quest'anno abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa degli amici di Avis Provinciale Treviso». «Anche quest'anno siamo orgogliosi di fare squadra con Avis Provinciale Treviso e con la Prosecco Doc Imoco Volley per il weekend Dono&Sport dedicato alla donazione del sangue, un'iniziativa a cui teniamo molto come società - rileva Giovanni Favaro, gm Treviso Basket - allo stesso tempo siamo felici che l'entusiasmo di tutte e tre le parti in causa sia rimasto immutato nel corso degli anni e che l'interesse per il territorio rimanga un denominatore comune per tutti noi, accogliamo con felicità i donatori che saranno presenti domenica al Palaverde in occasione del match tra Nutribullet Treviso Basket e Vanoli Cremona in quella che rappresenta sì una giornata di sport, ma con un’enorme importanza alla sfera sociale. Come società sportiva del territorio per noi è importante avvicinare e sensibilizzare quante più persone possibili a temi importanti e di attualità, ed il fine settimana in compagnia di Avis rappresenta un'ottima occasione per coinvolgere tifosi e pubblico di ogni età verso la donazione del sangue».

Il prossimo appuntamento

Terza tappa dell’iniziativa Dono&Sport di Avis Provinciale Treviso sarà sabato 30 marzo con Benetton Rugby vs Connacht allo stadio di Monigo, le indicazioni per i donatori che volessero aderire saranno fornite nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Avis Provinciale Treviso.