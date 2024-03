TREVISO - Tra qualche anno, qualcuno tra quelle ragazzine o ragazzi che sollevavano sorridenti le coppe e posavano per le foto durante le premiazioni nell’intervallo della partita tra Nutribullet Treviso e Vanoli Cremona potrebbe, a propria volta, calcare in parquet di serie A. Il vero obiettivo della Volksbank Tvb School Cup, che ieri ha celebrato le finali della sua 23esima edizione, tuttavia, è quello di avvicinare le nuove generazioni alla pallacanestro. Missione compiuta anche quest’anno, come testimoniano i numeri: cinquante scuole medie delle provincie di Treviso e di Belluno coinvolte, con 600 squadre e tremila studenti-cestisti, protagonisti di oltre 900 partite disputate.

CRESCITA COSTANTE

A conferma della crescita costante negli anni della competizione di basket giovanile 3 contro 3, riconosciuta ufficialmente dal ministero dell’Istruzione (Miur) come Torneo sportivo studentesco e organizzata da Treviso Basket, in collaborazione con i Comitati Fip e gli Uffici scolastici provinciali dei due territori, il patrocinio del Comune di Villorba e il sostegno degli sponsor Volksbank, Supermercati Maxì e Tomasoni. Dopo le quattro tappe di qualificazione disputatesi nei mesi scorsi tra Marca trevigiana e Bellunese, ieri come accennato è andato in scena l’atto conclusivo del torneo: le squadre delle varie categorie d’età maschili e femminili che avevano conquistato il pass, in rappresentanza dei vari istituti comprensivi, si sono sfidate nelle eliminatorie nel palasport di Catena di Villorba e il Palaverde, dove si sono giocate, infine, semifinali e finali davanti a insegnanti, familiari e amici a fare il tifo.

LE CLASSIFICHE

Di seguito le prime posizioni delle varie classifiche.

Prima media femminile: 1. classificato Resana; 2. classificato Breda di Piave.

Prima media maschile: 1. classificato Stefanini di Treviso. 2. classificato Castelfranco Veneto.

Seconda media femminile: 1. classificato Asolo. 2. classificato Riese.

Seconda media maschile. 1. classificato. Cima di Conegliano, 2. classificato Cornuda.

Terza media femminile: 1. classificato: Martini di Treviso. 2. classificato: Pieve del Grappa.

Terza media maschile: 1. classificato: Stefanini di Treviso. 2. classificato: Merlin di Belluno.