Cassa integrazione di una settimana per i dipendenti Electrolux di Susegana: «Colpa del calo di vendite»

SUSEGANA (TREVISO) - Cassa integrazione per i lavoratori Electrolux. Tutti i dipendenti della sede di Susegana saranno messi in cig per un'intera settimana, dal 19 giugno. Si tratta della prima volta nella storia della fabbrica. La comunicazione è stata data questa mattina, 13 giugno, dalla direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali interne. «Alla base della decisione - spiegano le stesse rsu - è il calo di vendite di frigoriferi che ha portato a prevedere per la fine di giugno una produzione di 642mila pezzi dall'inizio dell'anno contro i 678 mila pronosticati all'inizio di gennaio».