VITTORIO VENETO (TREVISO) - Una vacanza che si è trasformata in un’Odissea. Almeno per il rientro a casa. Abbandonati dalla compagnia aerea British Airways che ha cancellato due voli, entrambi con decollo da Heathrow, aeroporto di Londra, giovedì pomeriggio. Uno per Venezia e l’altro per Milano. Ai circa 400 passeggeri italiani la compagnia aerea inglese ha detto: «Ci spiace, ma arrangiatevi». Come la peggiore compagnia low cost. A raccontare i fatti alcuni turisti, con un diavolo per capello. Prigionieri di Londra per due giorni. Perché i passeggeri dei voli cancellati non hanno trovato un aereo, il giorno dopo, che li riportasse alle loro destinazioni. Qualcuno è stato fortunato e, grazie all’agenzia di viaggio o a uno smanettamento compulsivo sui siti internet, è riuscito a trovare un “buchetto” per oggi, sabato. Con un viaggio che comincia alle 13,40 e, passando per Madrid, atterrerà a mezzanotte a Venezia. Ma per gli altri l’Odissea forzata continuerà fino a domenica, o anche lunedì. «Sono atterrato a Heathrow giovedì, proveniente da Denver. Avrei dovuto imbarcarmi per Venezia qualche ora dopo. Invece i ritardi si accumulavano ai ritardi - racconta un passeggero trevigiano -. Verso tarda sera ci fanno andare al gate. Pensavamo al quel punto di partire. Invece, ci siamo accorti che era un falso allarme. Finché il comandante dell’aereo, alle 23, è arrivato al gate. Ha chiesto scusa ai passeggeri spiegando che, dopo i ritardi accumulati, non era stato possibile trovare uno “slot” per decollare dato l’alto traffico nei cieli di Londra». C’è chi ha dato in escandescenze, chi voleva far valere le proprie ragioni con la forza. E chi ha pensato a dove trascorrere la notte. Tra i passeggeri che dovevano rientrare in Italia, oltre a famigliole con i bimbi e a gruppi di amici, c’era anche gente in viaggio per lavoro.



TURISTI ABBANDONATI

A quel punto la compagnia aerea inglese ha dato il «Rompete le righe». Insieme a «Trovate un taxi e anche l’albergo che vi ospiti per la notte». «Ci hanno messo in mano un opuscolo per chiedere il rimborso di quanto avremmo pagato. Un indirizzo mail dove spedire fatture e qualsiasi altro documenti di spesa. E lì è cominciato il delirio» confermano i turisti. C’è stato un parapiglia per accaparrarsi gli ultimi taxi disponibili, visto che l’aeroporto di Heatrhrow chiude a mezzanotte. E la difficoltà di trovare un albergo dato che a Londra, tra l’altro, si disputa una importante partita di rugby. «Ma il peggio doveva ancora arrivare - continuano i poveri italiani abbandonati a Londra -. Stamattina (ieri ndr) siamo tornati in aeroporto convinti di partire. Invece British Airways non aveva voli che ci potessero ospitare. Tra Venezia e Milano parliamo di 400 passeggeri. E ce la siamo vista brutta. Ci siamo attaccati al telefono, chiamando le agenzie con cui avevamo prenotato il viaggio, per trovare un posto in un volo qualsiasi. I prezzi sono schizzati alle stelle. Si parla di 1200 euro per rientrare da Londra a Venezia, nella giornata di domenica».



LA CAUSA

C’è chi, fra loro, minaccia causa. «La compagnia aerea inglese ci ha abbandonati, niente sistemazione per la notte, niente aereo il giorno dopo. Ci siamo dovuti arrangiare. Non solo non voleremo mai più con la British Airways, ma chiederemo i danni». Più di qualcuno è, infatti, intenzionato a farsi risarcire per il tempo perso e il viaggio, in parte, rovinato.