Caos all'aeroporto Canova di Treviso, notte di passione per i viaggiatori. Voli in super ritardo e bambini costretti a dormire a terra

TREVISO - Voli cancellati, notte di passione nell'aeroporto Canova di Treviso. Caos a partire da ieri, 9 giugno, con diversi voli che hanno accumultato un continuo ritardo fino a questa mattina. Gli aerei coinvolti, tutti della compagnia low cost Ryanair, sono in particolare quelli per Marsiglia, Cherleroi, Malta e Bucharest.

I ritardi dei voli Ryanair, notte di passione in aeroporto

Quelli per Marsiglia, Charleroi e Malta sarebbero dovuti decollare da Treviso ieri sera alle 21 ma la partenza è stata posticipata a questa mattina, 10 giugno, tra le ore 8.10 e le 8.40.

Quello per Bucharest invece avrebbe dovuto lasciare il Canova questa mattina alle 7.50 ma la partenza è stata posticipata alle 9.

La rabbia dei viaggiatori

«Ryanair cancella tre voli in partenza da Treviso per Malta, Bruxelles e Marsiglia e la gente si ritrova a dormire in condizioni pietose o in macchina in quanto non mettono a disposizione né albergo né transfer. Io e mio marito con due bambini al seguito siamo in macchina aspettando se il volo sostitutivo ci sarà o meno. Imbarco avvenuto ieri per partenza ore 21:20. Due ore fermi in aereo e poi il disimbarco. Ora è mattino e non sappiamo ancora niente», ci riferisce una famiglia in attesa in aeroporto. Stando ai racconti dei viaggiatori infatti, sarebbero stati fatti addirittura salire sull'aereo rimasto fermo per diverso tempo in aeroporto. E dopo l'attesa, sarebbero stati fatti scendere di nuovo per ritornare in aeroporto. «Non ci hanno dato nemmeno un bicchiere d'acqua, ci hanno fatto scendere e non ci hanno dato spiegazioni», ci racconta un altro passeggero.