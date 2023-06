TREVISO - «Quello di Treviso è stato il primo aeroporto che abbiamo servito in Italia. E vogliamo continuare a crescere nella città che, per prima, ci ha accolti». Mauro Bolla, country manager per l’Italia di Ryanair, apre il dialogo che potrebbe portare nuovi voli e nuove destinazioni all’aeroporto Canova. A partire dal collegamento da e per Londra, oggi operato al Marco Polo di Venezia. Nel pomeriggio di ieri lo stesso Bolla si è confrontato con il sindaco Mario Conte. L’incontro, a distanza, ha seguito la decisione della compagnia di cancellare una serie di voli a Venezia per il nodo dell’addizionale sulla tassa d’imbarco (2,50 euro) istituita dal Comune di Venezia. E questo, come in un domino, potrebbe portare delle novità al Canova, dove l’addizionale comunale non c’è, già nella prossima stagione invernale. Al momento, comunque, Ryanair non ha preso impegni formali. « Stiamo ragionando per il futuro – spiega il primo cittadino – e Treviso è sicuramente una possibilità per l’inverno, vista anche la bella collaborazione nella promozione turistica. Ora verranno fatte alcune valutazioni da parte di Ryanair, compatibilmente con gli slot » .

La discussione sulle tratte dei voli Ryanair