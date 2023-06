I prezzi dei voli aerei? Avrete notato anche voi l'impennata di costi quando siete andati a cercare i voli per andare in vacanza questa estate. Ricordate quando l'amministratore delegato di Ryanair disse che l'era dei low cost era finita? Ecco. Quando se si prova ad acquistare un biglietto online, soprattutto sulle rotte intercontinentali, i prezzi esplodono.

Cosa c'è nella tariffa alta

I vettori, per altro, sono ancora indeboliti dalla crisi economica che ha travolto le compagnie aeree durante la pandemia Covid. Questo vuol dire: meno posti e quindi, prezzi più alti. Aggiungete la guerra russa in Ucraina che ha innesecato una spirale dei prezzi sui carburanti e sulle materie prime.

«A causa dell'aumento del 71% dei prezzi del petrolio su base annua, la nostra tariffa media è aumentata del 31%», ha dichiarato all'AFP il CEO di Easyjet Johan Lundgren. Il carburante rappresenta infatti circa il 30% dei costi dei vettori. Quel costo finisce pari pari nella tariffa.



Ma come si fa a trovare una tariffa competitiva?

Ci sono dei piccoli espedienti per cercare di spuntare un prezzo più favorevole. Attivate ad esempio il monitoraggio dei prezzi sulle app o sui motori di riicerca che lo consentono. Questo aiuta a trovare, e bloccare, una tariffa migliore. Skyscanner ad esempio ha ideato un "generatore di risparmio", una applicazione in cui si può inserire destinazione e periodo di viaggio ed è in grado di calcolare la settimana più economica a disposizione. Indica, infatti, il prezzo medio per la rotta, il giorno più economico per volare e il giorno più costoso per volare sulla rotta selezionata, in base ai giorni tradizionalmente più popolari, mese per mese. Infine dà un'indicazione di massima sul momento migliore per prenotare in base alla media storica dei prezzi, con la possibilità di prevedere il momento ottimale per la prenotazione.

La scelta della meta

Per risparmiare sul viaggio può essere utile scegliere una meta non affollata e quindi poco frequentata dal turismo di massa. Le compagnie aeree a basso costo hanno moltissimi collegamenti con città meno note (su cui semplicemente il marketing ha puntato meno) e quindi meno prese d'assalto.

Volare di notte? Perché no (a certe condizioni)

Un trucco per non esaurire tutto il budget nel volo aereo è anche viaggiare di notte. Dipende, ovviamente, da quanto siete lontani dall'aereoporto e se avete mezzi economici per raggiungerlo. È chiaro che se non abbiamo a disposizione l'autobus o il treno nell'ora in cui dobbiamo raggiungere lo scalo diventa tutto più complicato ed esoso. Se ci sono condizioni di trasporto favorevoli, allora, si può optare per un viaggio in fasce orarie meno richieste e quindi meno costose. Perfetto se poi all'arrivo, o all'andata, si può condividere il taxi con un compagno di viaggio.

La scelta dello scalo

Si può anche provare a cambiare l’aeroporto di partenza o di arrivo, eventualmente scegliendone uno diverso in cui arrivare e da cui ripartire. Parliamo dei cosiddetti biglietti open-jaw in cui gli aeroporti del viaggio di partenza e di ritorno sono diversi, anche in città diverse e con compagnie diverse.

Anche in questo caso, come per la fascia oraria, bisogna valutare e contabilizzare il tempo e i soldi che servono per raggiungere l'aeroporto. Infine c'è chi per risparmiare fa scalo, cioè per raggiungere la destinazione finale fa una fermata in un aeroporto intermedio. Può rivelarsi un buon affare ma bisogna avere tempo per calcolare bene coincidenze ed esigenze. Se la vacanza è un po' mordi e fuggi, di pochi giorni, quando conviene passare così tante ore in più aeroporti?