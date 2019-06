Incidente in pista evitato in extremis e collisione sfiorata: aperta un'inchiesta

TREVISO Unevitato all'ultimo momento tra due velivoli, uno in fase di, l'altro in fase di, si è verificato lo scorso 7 maggio sulla pista dell'"Canova" di'Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) ha svolto un'ispezione e sollevato rilievi critici nei confronti delle procedure in torre di controllo.

L'episodio ha coinvolto due mezzi della. Quello in partenza, destinazione Germania, dopo aver ricevuto l'ok della torre di controllo si è mosso verso la pista, sulla quale però stava giusto arrivando un velivolo in piena fase di atterraggio.Il problema si è risolto in pochi minuti, con una frenata da parte dell'aereo in partenza che ha evitato una collisione. Dalla relazione sull'episodio dell'Ansv vengono mossi tuttavia rilievi sulla «consuetudine delle operazioni ordinariamente condotte in torre di controllo» e «la mancanza di qualsivoglia strumento e/o procedure che consentano di avere una chiara cognizione circa la posizione e la distanza del traffico in avvicinamento» allo scalo trevigiano.