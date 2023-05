TREVISO - ​«Farò del mio meglio per farvi una promessa: se a Venezia dovessero andare avanti con l’addizionale (tassa d’imbarco di 2,5 euro per ogni biglietto ndr), faremo di tutto per portare il volo di Londra qui a Treviso». Eddie Wilson, Ceo e numero uno di Ryanair, lo dice senza troppi giri di parole: il suo regalo per i 25 anni di collaborazione tra la compagnia aerea irlandese e lo scalo trevigiano, festeggiati proprio ieri in ricordo del primo decollo dalla pista trevigiana avvenuto nel maggio del 1998, sarà riportare nella Marca la tanto bramata rotta Treviso-Londra. Ovviamente è una sfida, uno dei tanti colpi che in questi giorni vengono esplosi nella battaglia tra il comune di Venezia, Save e le compagnie aeree che volano sull’aeroporto Marco Polo. Ricapitolando: il sindaco Luigi Brugnaro ha introdotto la tassa d’imbarco su tutti i biglietti per costruire un fondo da destinare alla difesa della città lagunare. Le compagnie però protestano, Save pure ma il Tar, in prima battuta, ha dato ragione al Comune non sospendendo il provvedimento preso e rimandando tutto all’udienza dove si discuterà del merito della questione. Le lotte veneziane hanno però riflessi trevigiani. Il primo è proprio quello di riportare al Canova, da dove è stato spostato qualche anno fa, il richiestissimo volo su Londra. Per capirsi: è l’unica rotta per la capitale inglese in Veneto e ora è presente solo a Venezia. “Scipparlo” e riportarlo a Treviso significherebbe moltiplicare ulteriormente il numero di viaggiatori del Canova, che oggi muove 2,6 milioni di passeggeri all’anno, e la visibilità di Treviso.



LA RICHIESTA

Il sindaco Mario Conte sono mesi che tiene sotto pressione sia Save che Ryanair per riavere la destinazione Londra nel tabellone delle partenze e arrivi del Canova. E ieri, durante il suo intervento ufficiale per la celebrazione dei 25 anni dal primo volo trevigiano Ryanair, si è girato verso Wilson dicendo: «Riporti a Treviso il volo per Londra, tutti i trevigiani lo chiedono». Wilson ha sorriso e, qualche minuto dopo, sempre dal palco ha regalato il primo zuccherino: «Farò di tutto per portare il volo a Treviso, sarà la prima cosa che chiederò al team che si occupa delle nuove rotte». Poi, davanti ai giornalisti, il manager irlandese ha rincarato la dose attaccando le scelte veneziane: «Andare ad aumentare il costo delle tasse, significa andare a tassare anche quei residenti che tutti i giorni prendono il volo dal Venezia per Londra. È qualcosa di disincentivante, che genererà danno per tutti». E ancora: «Noi abbiamo ulteriore capacità da investire in questa regione. Ma questa incertezza sulla tassa le mette in congelatore. Dobbiamo vedere cosa accadrà. E quando parliamo di questa tassa, parliamo di 2,5 euro da aggiungere ai 6,5 già esistenti. Quindi 9 euro in più da Venezia. Questo mette la regione in una posizione di svantaggio perchè la tariffa diventa più cara e non incentiva il traffico e il turismo». Parole al miele invece per Treviso: «Quella che abbiamo qui è una relazione fantastica con aeroporto che va avanti da 25 anni. E vogliamo che cresca». Mauro Bolla, responsabile Ryanair per l’Italia, ha ricordato che quando è stata scelta Treviso «muovevamo 200mila persone l’anno in tutto. Ora sono 56 milioni». Alla celebrazione, al secondo piano dello scalo trevigiano, c’erano il presidente del Consorzio Prosecco Doc Luca Giavi - «la tipologia di voli e tariffe di Ryanair sono l’ideale per il turismo enologico che è fatto di permanenze di 2-3 giorni» -, il consigliere regionale Silvia Rizzotto e l’ad di Save Monica Scarpa che ha ricordato: «L’aeroporto di Treviso ha sofferto molto, ricordo che è stato chiuso per 18 mesi per via del Covid. Siamo convinti che in estate torneremo ai numeri di passeggeri degli anni pre pandemia». E poi Conte: «Grazie a Ryanair siamo diventati a tutti gli effetti una città turistica. E ricordo che c’è un masterplan che porterà oltre 50 milioni di euro per migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’aeroporto e la tutela dell’ambiente».



SERVIZI

Per celebrare le sue “nozze d’argento” con Treviso, Ryanair offrirà 44 rotte estive, incluse 10 nuove rotte per Cork, Crotone, Danzica, Katowice, Marsiglia, Minorca, Santander, Tolosa, con frequenze aumentate su oltre 8 rotte tra cui Alicante, Bucarest, Malta, Praga, Siviglia e altre ancora. E come incentivo i clienti, andando sul sito Ryanair.com potranno prenotare voli estivi alle tariffe più basse a partire da 25 euro a tratta per viaggiare fino a ottobre.