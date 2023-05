Ryanair, il country manager Mauro Bolla: «Treviso come destinazione per tutto l'anno»

Ryanair, Comune di Treviso e Consorzio di Tutela del Prosecco Doc uniti per promuovere il territorio con 310 nuovi voli per 44 destinazioni, 10 nuove. Nel video Mauro Bolla Country Manager di Ryanair: «In qualità di compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia, siamo orgogliosi di annunciare la seconda fase della collaborazione con il Comune di Treviso e il Consorzio DOC, incentrata sull’aumento della “awareness” delle Terre del Prosecco. La prima campagna congiunta ha portato ottimi risultati con un aumento medio delle prenotazioni del 14% (fase 1) e del 16% (fase 2) in particolare per Regno Unito, Francia, Belgio, Danimarca ed Israele, supportando il posizionamento di Treviso come destinazione domestica ed internazionale tutto l'anno grazie alla sua multiforme/molteplice offerta turistica culturale ed enogastronomica».

Video di Mauro Favaro