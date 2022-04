FONTANELLE - Il cancello della scuola elementare esce dal binario, schiacciando il piede a un piccolo studente che si trovava nei pressi. Per fortuna l'incidente si è fermato qui ma la paura è stata enorme. Con il bimbo accompagnato al pronto soccorso e poi dimesso nella prima serata. «E' andata bene - è il commento del sindaco Ezio Dan - Da ciò che ho appreso erano più di uno i bambini attorno al cancello. Non oso pensare a ciò che sarebbe potuto accadere se il cancello fosse uscito completamente dalle guide e si fosse rovesciato. Sono manufatti che pesano diversi quintali».

LA PAURA

Il fatto è avvenuto ieri, 12 aprile, intorno all'ora di pranzo alla scuola primaria Tonello. Al martedì c'è l'orario prolungato, con gli alunni che si fermano anche a pranzo. E' in questo lasso di tempo che i ragazzini sono fuori, ieri era pure una bella giornata, l'ideale per stare all'aperto. «La dinamica esatta non la conosco riprende il sindaco Dan ma pare che fossero più d'uno i ragazzini a giocare nei pressi del cancello». Bisognerà verificare esattamente cos'è accaduto, anche per evitare che la dinamica si ripeta. Ma tant'è, il cancello è uscito dal binario, finendo sopra il piede destro di un bambino che era vicino. «Non ho notizie che anche una maestra abbia subito delle conseguenze» dice il sindaco.

Il tam tam paesano riferisce pure di una maestra che si sarebbe fatta male, intervenendo subito per evitare conseguenze peggiori ai piccoli alunni. E' certo che il bambino è stato portato con l'ambulanza al pronto soccorso di Oderzo. «E' stato sottoposto a radiografia - specifica Dan - e non sono state rilevate conseguenze gravi. Dopo tutte le verifiche e le cure necessarie, il piccolo è stato dimesso dall'ospedale già nella prima serata di ieri. I genitori l'hanno riportato a casa. Uno dei nostri responsabili comunali ieri pomeriggio è andato direttamente all'ospedale per verificare esattamente con i genitori la situazione, sincerarsi delle condizioni dell'alunno». Rimane da capire come tutto questo sia potuto succedere. «Lo ripeto - conferma il sindaco - E' andata veramente bene. Avrebbe potuto essere un incidente gravissimo». Alcuni bambini, una volta ritornati a casa al termine delle lezioni, hanno riferito ai genitori quanto accaduto, il che ha generato apprensione e preoccupazione fra diverse famiglie. Le cronache italiane hanno riportato più d'un caso di cancelli rovesciati che, finendo addosso a persone e bambini, ne hanno provocato danni gravissimi quand'anche la morte.