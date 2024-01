Rosa, la pasticciera di 43 anni che non trova lavoro perché «troppo vecchia»: «L'età non può essere un limite, io continuo a crederci» Video

di Lucia Russo

FONTANELLE (ODERZO) - Rosa Sassano è un talento della pasticceria ma i suoi 43 anni sono un ostacolo che non le permette di trovare un lavoro. Ha passato gli "anta" ma sta inseguendo il sogno di trovare un'occupazione all'interno di un laboratorio di dolci dove poter sperimentare quello che ha imparato nella scuola "Dieffe Accademia delle professioni" e nei vari stage che ha frequentato.

E anche dove poter imparare nuove preparazioni.

L'invio di curriculum e la risposta lapidaria: «Sei troppo vecchia»

Rosa ha 43 anni e una gran voglia di mettersi in gioco continuando a coltivare la sua grande passione per la pasticceria ma davanti a sè ha trovato molte porte chiuse: «Ho consegnato numerosi curriculum però mi sono sentita dire "sei troppo vecchia" - spiega - Una risposta abbastanza dura, è stato un colpo difficile da incassare. All'inizio sono stata giù di morale, il primo pensiero che ti viene in mente è quello di mollare e rinunciare. Ma la voglia e la passione sono state più forte nonostante le molteplici porte chiuse». Sassano non ha alcun dubbio, l'età non può e non deve essere un limite: «Ci sono cose più importanti dell'età - sottolinea - Bisogna anche mettere alla prova una persona, non solamente spulciare magari anche frettolosamente un curriculum. Perché nei posti in cui sono andata mi hanno dato una stretta di mano e poi la risposta è stata dura». Sono diverse le persone che non nelle stesse condizioni della 43enne e a loro, Sassano dice: «Non mollare se realmente si è convinti in quello che si sta facendo. Nel bene o nel male le cose arrivano».

I Campionati italiani Seniores e le offerte di lavoro

Proprio mentre era intenta a trovare aziende che cercavano personale, Rosa si è imbattuta nel volantino dei Campionati italiani seniores di pasticceria che si svolgeranno a Rimini domenica prossima. «E' stato un periodo abbastanza brutto per me e mentre ero su internet ho letto la locandina e ho pensato "vado, mi butto". Ho fatto l'iscrizione e al 31 agosto mi è arrivata la risposta e sono stata accettata», afferma. E, dopo la pubblicazione dell'articolo su Il Gazzettino di Treviso cartaceo e online (LEGGI QUI) sono arrivate diverse offerte di lavoro per la 43enne: «Sono contenta che si siano fatte avanti delle aziende e spero di poter iniziare una collaborazione», conclude.