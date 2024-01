FONTANELLE (ODERZO) - Ha nel sangue la passione per la pasticceria ma non riesce a trovare un lavoro nel settore perché ormai ha passato gli “anta”. Rosa Sassano ha 43 anni. E a fronte di tante porte trovate chiuse, ora se n’è spalancata una: è stata selezionata per i Campionati Italiani Seniores di Pasticceria, che si svolgeranno al Sigep di Rimini domenica prossima. E’ il 45. Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè, tempio mondiale dell’eccellenza per quanto riguarda il settore. «Siamo partiti in 12 concorrenti – racconta Rosa – ma al 31 dicembre scorso, all’estrazione della postazione di gara, perché ogni concorrente avrà un box-mini laboratorio a disposizione, siamo rimasti in 8 concorrenti».