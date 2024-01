PORDENONE - Nove spaccate tra ottobre e Capodanno. E altre quattro mentre gli investigatori ultimavano gli accertamenti che hanno permesso alla Procura di ottenere una misura cautelare in carcere. Domenico Ricci, 31 anni, residente ad Aviano ma domiciliato a Pordenone, è sospettato di essere l'autore di una lunga scia di intrusioni nei locali pubblici di Pordenone: vetrata della porta d'ingresso buttata giù a spallate o calci, registratori di cassa svuotati . I danni sono ingenti, a fronte di un bottino di poche centinaia di euro. È stato identificato grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza dei bar presi di mira e delle attività commerciali della zona in cui colpiva, ma anche attraverso le impronte digitali lasciate sulle porte e individuate dalla polizia Scientifica durante i sopralluoghi. Nel corso di una perquisizione, fatta in fase di indagine, sono stati sequestrati anche indumenti che sarebbero compatibili con quelli indossati dall'autore dei furti in occasione di una alcuni colpi documentati dalle telecamere.

LA MISURA

L'allarme sociale creato tra gli esercenti è immaginabile. Da qui la decisione da parte del sostituto procuratore Federico Baldo di chiedere una misura cautelare in carcere che il gip Rodolfo Piccin ha condiviso. Ricci è stato rintracciato lunedì sera, verso le 21.30, in città, dai poliziotti della Squadra Volante che lo stavano cercando già da un paio di giorni. È stato trovato nella propria abitazione. Difeso dall'avvocato Alessandro Magaraci, è in attesa di comparire davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia. Il giudice ha adottato il provvedimento confermando l'imputazione provvisoria di furto aggravato dall'aver agito di notte, ostacolando la difesa pubblica e privata, ritenendo che vi fosse il pericolo di reiterazione del reato. «È una persona con grosse difficoltà - è stato il commento del suo legale - Spero che possa essere aiutato».

LE INDAGINI

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe l'autore del colpo al ristorante Materia Prima di via del Maglio commesso il 26 ottobre. Nello stesso esercizio pubblici sarebbe tornato anche il 31 ottobre e il 5 novembre. Il 2 novembre si registra un'intrusione alla Rust Hosteria del Mundo di viale Marconi. Al 21 dicembre risale il tentativo di furto al Centro giochi Perseo, dove il sistema d'allarme, dotato anche di nebbiogeno, è entrato in azione scoraggiando il ladro. Il 30 dicembre si sarebbe concentrato al Bar Carmen in viale della Libertà approfittando di qualche giorno di stop per ferie da parte della titolare. Il raid più importante è quello avvenuto la notte l'1 e 2 gennaio, quando Ricci si sarebbe spostato da viale Trieste, colpendo allo Yes Bar, e poi tentando il furto al salone di parrucchiera di via Zara, all'insegna "Elisa Perez Arte e capelli", e alla gelateria AmoreBio di via General Cantore.

GLI ALTRI COLPI

Ricci è stato denunciato per altri quattro episodi (uno è per la pasticceria "Le Strane Delizie" la scorsa settimana; il bar del distributore Eni e l'Élite Caffè di viale Grigoletto il 15 dicembre e lo Smile bar il 20 dicembre) che non sono stati indicati nell'ordinanza e su i quali le indagini non si sono ancora concluse. Ulteriori accertamenti riguardano assalti a esercizi pubblici - anche fuori provincia - avvenuti con le stesse modalità. È il terzo arresto per gli assalti agli esercizi pubblici. A inizio dicembre era stato arrestato in flagranza il 23enne Sentayehu Bravo per le intrusioni alla Prosciutteria Fratelli Martin e alla Vecia osteria del Moro. A inizio anno era stato invece arrestato per il furto al panificio Molino 66 di Morsano al Tagliamento Vadim Schirca, 28 anni, moldavo, residente a Pordenone. Le indagini dovrebbe verificare anche se fra i tre protagonisti dei raid notturni possano esserci dei collegamenti. I locali presi di mira tra Pordenone e Cordenons, a cui si aggiunge l'incursione a Morsano al Tagliamento, sarebbero oltre una ventina, tutti concentrati negli ultimi due mesi. Da qui l'intensificazione dei controlli da parte delle forze dell'ordine nelle ore notturne.